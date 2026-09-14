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Various Artists - Paul McCartney In Jazz (3596974374263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Paul McCartney In Jazz (3596974374263) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Paul McCartney In Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Paul McCartney In Jazz (3596974374263) - фото 1
  • Various Artists - Paul McCartney In Jazz (3596974374263) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734981
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974374263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Paul McCartney In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Susie Thorne - Can't Buy Me Love, Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson & Wolfgang Haffner - Lady Madonna, Regina Machado - Junk, Cyrus Chestnut - Yesterday, Connie Evingson - I'm Looking Through You, Larry Coryell - She?S Leaving Home, Tok Tok Tok - Eleanor Rigby, Bir?li Lagr?ne & Sylvain Luc - Blackbird, Serena Fisseau & Vincent Peirani - and I Love Her, Stan Kenton & His Orchestra - Live and Let Die, Sinne Eeg & Thomas Fonnesb?k - the Long and Winding Road, G?bor Szab? - I've Just Se
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Paul McCartney In Jazz (3596974374263) виниловая пластинка

Приобрести виниловую пластинку Paul McCartney / McCartney in Jazz (LP) - значит окунуться в удивительный мир джазовой интерпретации классических композиций Пола Маккартни. Этот альбом представляет собой уникальное сочетание джазовых аранжировок и неповторимого стиля Маккартни. Слушая этот LP, вы сможете насладиться новыми звучаниями уже знакомых вам песен, переосмысливая их через призму джазовой музыки. "McCartney in Jazz" - это не просто музыка, это настоящее путешествие в мир таланта и креативности легендарного музыканта. Погрузитесь в атмосферу утонченного и увлекательного звучания, которое оставит незабываемые впечатления и станет непременным дополнением вашей коллекции виниловых пластинок.

Отзывы о товаре Various Artists - Paul McCartney In Jazz (3596974374263) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974374263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Paul McCartney In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Susie Thorne - Can't Buy Me Love, Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson & Wolfgang Haffner - Lady Madonna, Regina Machado - Junk, Cyrus Chestnut - Yesterday, Connie Evingson - I'm Looking Through You, Larry Coryell - She?S Leaving Home, Tok Tok Tok - Eleanor Rigby, Bir?li Lagr?ne & Sylvain Luc - Blackbird, Serena Fisseau & Vincent Peirani - and I Love Her, Stan Kenton & His Orchestra - Live and Let Die, Sinne Eeg & Thomas Fonnesb?k - the Long and Winding Road, G?bor Szab? - I've Just Se
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Описание
Приобрести виниловую пластинку Paul McCartney / McCartney in Jazz (LP) - значит окунуться в удивительный мир джазовой интерпретации классических композиций Пола Маккартни. Этот альбом представляет собой уникальное сочетание джазовых аранжировок и неповторимого стиля Маккартни. Слушая этот LP, вы сможете насладиться новыми звучаниями уже знакомых вам песен, переосмысливая их через призму джазовой музыки. "McCartney in Jazz" - это не просто музыка, это настоящее путешествие в мир таланта и креативности легендарного музыканта. Погрузитесь в атмосферу утонченного и увлекательного звучания, которое оставит незабываемые впечатления и станет непременным дополнением вашей коллекции виниловых пластинок.
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