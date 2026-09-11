Various Artists - A Tribute To Curtis Mayfield (coloured) (0093624895237) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Tribute To Curtis Mayfield
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 500964
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624895237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Tribute To Curtis Mayfield
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
"Choice of Colors" – Gladys Knight, "It's All Right!" – Steve Winwood, "Let's Do It Again" – Repercussions and Curtis Mayfield, "Billy Jack" – Lenny Kravitz, "Look Into Your Heart" – Whitney Houston, "Gypsy Woman" – Bruce Springsteen, "You Must Believe Me" – Eric Clapton, "I'm So Proud" – The Isley Brothers, "Fool for You" – Branford Marsalis and The Impressions, "Keep On Pushin'" – Tevin Campbell, "The Makings of You" – Aretha Franklin, "Woman's Got Soul" – B.B. King, "People Get Ready" – Rod S
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - A Tribute To Curtis Mayfield (coloured) (0093624895237) виниловая пластинка
Трибьют музыканту и идеологу афроамериканской музыки, Кёртису Мейфилду. Лимитированное издание на двойном цветном виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Семнадцать выдающихся артистов собрались вместе, чтобы отдать дань уважения одному из самых влиятельных музыкантов соул- и политически сознательной афроамериканской музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитOST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) в...
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитThe Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитАлександр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) ви...
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитAlice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитMotorhead - Everything Louder Than Everyone Else: Hamburg 1998 (...
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитМумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (468006880...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитSupersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) винилов...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитDavid Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) вини...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитArcade Fire - Pink Elephant (0198029030211) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитDrake; Partynextdoor - $ome $exy $ongs 4 U (coloured) (080839128...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитRage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) вин...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитColin Stetson - Uzumaki (Spiral) (0196588475214) виниловая пласт...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624895237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Tribute To Curtis Mayfield
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
"Choice of Colors" – Gladys Knight, "It's All Right!" – Steve Winwood, "Let's Do It Again" – Repercussions and Curtis Mayfield, "Billy Jack" – Lenny Kravitz, "Look Into Your Heart" – Whitney Houston, "Gypsy Woman" – Bruce Springsteen, "You Must Believe Me" – Eric Clapton, "I'm So Proud" – The Isley Brothers, "Fool for You" – Branford Marsalis and The Impressions, "Keep On Pushin'" – Tevin Campbell, "The Makings of You" – Aretha Franklin, "Woman's Got Soul" – B.B. King, "People Get Ready" – Rod S
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Трибьют музыканту и идеологу афроамериканской музыки, Кёртису Мейфилду. Лимитированное издание на двойном цветном виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Семнадцать выдающихся артистов собрались вместе, чтобы отдать дань уважения одному из самых влиятельных музыкантов соул- и политически сознательной афроамериканской музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - A Tribute To Curtis Mayfield (coloured) (0093624895237) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - A Tribute To Curtis Mayfield (coloured) (0093624895237) виниловая пластинка