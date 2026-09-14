Телевизор LG OLED OLED65G5RLA.ARUG 65"
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG OLED OLED65G5RLA.ARUG 65"
Телевизоры LG 2025 года выпуска продолжают традиции бренда, сочетая передовые технологии и стильный дизайн. Эта модель с диагональю экрана 65 дюймов (или 164 см) действительно впечатляет. С технологией OLED и разрешением 3840х2160, телевизор обеспечивает четкое изображение, которое гарантирует захватывающее погружение в каждый просмотр. Насыщенные цвета на экране делают каждую сцену по-настоящему живой и реалистичной. Телевизор поддерживает частоту обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность и четкость движения — идеальное решение для динамичных фильмов и спортивных трансляций. Он оснащен 4 HDMI и 3 USB портами, предоставляя возможности для подключения различных устройств. Операционная система webOS делает интерфейс интуитивно понятным и удобным в использовании. Модель также предусмотрена для крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x300, что позволяет экономить пространство в комнате. Вес телевизора без подставки составляет 22 кг, а с подставкой — 26,6 кг. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид. Наличие порта Ethernet обеспечивает стабильное подключение к интернету, что позволяет использовать все возможности смарт-функций.
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