Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
317 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730186
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Описание товара Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
**77' Телевизор OLED SAMSUNG QE77S90FAEXRU — погружение в мир безупречного изображения!**
Погрузитесь в мир ярких эмоций с телевизором SAMSUNG QE77S90FAEXRU! Благодаря передовым технологиям и 77-дюймовому OLED-экрану вы получите невероятно чёткое и насыщенное изображение с глубокими чёрными оттенками и миллионами оттенков цвета.
**Почему стоит выбрать SAMSUNG QE77S90FAEXRU?**
* **Невероятная чёткость и яркость:** каждая деталь изображения будет видна как никогда ясно.
* **Широкий угол обзора:** наслаждайтесь качественным изображением с любого ракурса.
* **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые обеспечивают максимально реалистичное воспроизведение контента.
* **Стильный дизайн:** тонкий корпус и минималистичный дизайн позволят телевизору гармонично вписаться в любой интерьер.
С телевизором SAMSUNG QE77S90FAEXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
**77' Телевизор OLED SAMSUNG QE77S90FAEXRU — погружение в мир безупречного изображения!**
Погрузитесь в мир ярких эмоций с телевизором SAMSUNG QE77S90FAEXRU! Благодаря передовым технологиям и 77-дюймовому OLED-экрану вы получите невероятно чёткое и насыщенное изображение с глубокими чёрными оттенками и миллионами оттенков цвета.
**Почему стоит выбрать SAMSUNG QE77S90FAEXRU?**
* **Невероятная чёткость и яркость:** каждая деталь изображения будет видна как никогда ясно.
* **Широкий угол обзора:** наслаждайтесь качественным изображением с любого ракурса.
* **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые обеспечивают максимально реалистичное воспроизведение контента.
* **Стильный дизайн:** тонкий корпус и минималистичный дизайн позволят телевизору гармонично вписаться в любой интерьер.
С телевизором SAMSUNG QE77S90FAEXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
Телевизор Samsung QE77S90FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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