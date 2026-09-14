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Телевизор LG OLED83C5RLA.ARUG 83" 4K Ultra HD OLED Smart черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG OLED83C5RLA.ARUG 83" 4K Ultra HD OLED Smart черный/серебристый

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Телевизор LG OLED83C5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный/серебристый - фото 1
Телевизор LG OLED83C5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный/серебристый - фото 2
Телевизор LG OLED83C5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный/серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
4
Количество USB
3
  • Телевизор LG OLED83C5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный/серебристый - фото 1
  • Телевизор LG OLED83C5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный/серебристый - фото 2
  • Телевизор LG OLED83C5RLA.ARUG 83&quot; 4K Ultra HD OLED Smart черный/серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
282 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730164
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Энергопотребление при работе, Вт
700
Размеры в упаковке, м
2.05х1.22х0.2
Вес, кг.
44

Описание товара Телевизор LG OLED83C5RLA.ARUG 83" 4K Ultra HD OLED Smart черный/серебристый

Представляем новый телевизор LG 2025 года выпуска, оснащенный впечатляющими характеристиками, которые поднимают просмотр на новый уровень. Этот 83-дюймовый (210 см) телевизор оснащен ультрасовременной OLED подсветкой, которая обеспечивает невероятную контрастность и яркие цвета, делая каждую деталь изображения четкой и реалистичной. Поддержка разрешения 4К UHD (3840x2160 пикселей) гарантирует превосходную четкость и детализацию, позволяя вам наслаждаться просмотром любимых фильмов и сериалов так, как задумано создателями. Телевизор работает на базе операционной системы webOS, предоставляя все возможности современных Smart TV. Это значит, что вы можете получить доступ ко всем своим любимым стриминговым сервисам, приложениям и другим онлайн-контентам прямо с экрана телевизора. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность движения в динамичных сценах, создавая эффект полного погружения в происходящее на экране. Элегантный черный цвет корпуса и возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 400x400 позволяют легко вписать телевизор в любой интерьер. Несмотря на свои внушительные размеры, телевизор остается весьма функциональным: его вес без подставки составляет 28,3 кг, а с подставкой — 33 кг. Наличие порта Ethernet гарантирует стабильное подключение к сети, обеспечивая бесперебойную работу интернет-приложений. Выбирая телевизор LG, вы получаете не только современный дизайн, но и передовые технологии, которые сделают ваш досуг еще более комфортным и увлекательным.



Теги товара: 24" со Smart-TV, с Wi-FI

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED83C5RLA.ARUG 83" 4K Ultra HD OLED Smart черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Энергопотребление при работе, Вт
700
Описание
Представляем новый телевизор LG 2025 года выпуска, оснащенный впечатляющими характеристиками, которые поднимают просмотр на новый уровень. Этот 83-дюймовый (210 см) телевизор оснащен ультрасовременной OLED подсветкой, которая обеспечивает невероятную контрастность и яркие цвета, делая каждую деталь изображения четкой и реалистичной. Поддержка разрешения 4К UHD (3840x2160 пикселей) гарантирует превосходную четкость и детализацию, позволяя вам наслаждаться просмотром любимых фильмов и сериалов так, как задумано создателями. Телевизор работает на базе операционной системы webOS, предоставляя все возможности современных Smart TV. Это значит, что вы можете получить доступ ко всем своим любимым стриминговым сервисам, приложениям и другим онлайн-контентам прямо с экрана телевизора. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность движения в динамичных сценах, создавая эффект полного погружения в происходящее на экране. Элегантный черный цвет корпуса и возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 400x400 позволяют легко вписать телевизор в любой интерьер. Несмотря на свои внушительные размеры, телевизор остается весьма функциональным: его вес без подставки составляет 28,3 кг, а с подставкой — 33 кг. Наличие порта Ethernet гарантирует стабильное подключение к сети, обеспечивая бесперебойную работу интернет-приложений. Выбирая телевизор LG, вы получаете не только современный дизайн, но и передовые технологии, которые сделают ваш досуг еще более комфортным и увлекательным.


Теги товара: 24" со Smart-TV, с Wi-FI
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Отзывы


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