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Led Bib - It's Morning (5060197761813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Led Bib - It's Morning (5060197761813) виниловая пластинка

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Led Bib - It&#039;s Morning (5060197761813) - фото 1
Led Bib - It&#039;s Morning (5060197761813) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Led Bib
Альбом (сингл)
It's Morning
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Led Bib - It&#039;s Morning (5060197761813) - фото 1
  • Led Bib - It&#039;s Morning (5060197761813) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733791
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Led Bib - It's Morning (5060197761813) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Led Bib
Альбом (сингл)
It's Morning
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Atom Story, Stratford East, It's Morning, Fold Cutting Room Floor, To Dry In The Rain, O, Flood Warning, Set Sail
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Bib - It's Morning (5060197761813) виниловая пластинка

It’s Morning — альбом британской группы Led Bib, выпущенный 27 сентября 2019 года на лейбле RareNoiseRecords. Это девятый студийный альбом коллектива и второй на этом лейбле.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Led Bib - It's Morning (5060197761813) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Led Bib
Альбом (сингл)
It's Morning
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Atom Story, Stratford East, It's Morning, Fold Cutting Room Floor, To Dry In The Rain, O, Flood Warning, Set Sail
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
It’s Morning — альбом британской группы Led Bib, выпущенный 27 сентября 2019 года на лейбле RareNoiseRecords. Это девятый студийный альбом коллектива и второй на этом лейбле.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Led Bib - It's Morning (5060197761813) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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