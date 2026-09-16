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Italo Brutalo - Second Horizon (4251804187275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Italo Brutalo - Second Horizon (4251804187275) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Italo Brutalo
Альбом (сингл)
Second Horizon
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Italo Brutalo - Second Horizon (4251804187275) - фото 1
  • Italo Brutalo - Second Horizon (4251804187275) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733724
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Italo Brutalo - Second Horizon (4251804187275) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804187275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Italo Brutalo
Альбом (сингл)
Second Horizon
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
City Sight (Ori inal Mix), Memory Sync (Original Mix), Digital Freedom (Original Mix), Surveillance State (Original Mix), Technology (Original Mix), Heiss oder Kalt (Original Mix), Chasing Shadows (Original Mix), Free to move (Original Mix), Black Gold (Original Mix), Human Code (Original Mix), I am a Creator (Original Mix), Tonight (Original Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Italo Brutalo - Second Horizon (4251804187275) виниловая пластинка

Second Horizon — альбом немецкого диджея и продюсера Italo Brutalo (настоящее имя Винсент Фрис), выпущенный в 2025 году Издание на виниле Новый релиз берлинского продюсера Итало Брутало развивает успех его предыдущих работ, объединяя яркий спектр электронных стилей 80-х в стильном, готовом для клубов формате. Двойной виниловый релиз из 12 треков, сочетающий EBM, итало-рок, эйсид, электро и дарквейв, наполнен машинным фанком, неоновым настроением, яркими синтезаторными линиями и эластичными басами, уравновешенными более жесткими, индустриальными текстурами. Треки «City Sights» и «Chasing Shadows» тяготеют к кинематографическому драйву, в то время как «Black Gold» и «I Am A Creator» несут в себе более тяжелые, дистопические обертоны. Большая часть материала была записана на винтажном оборудовании, что придает пластинке подлинный ретро-футуристический оттенок. Это смелая, захватывающая танцевальная музыка с концептуальным подтекстом и явным развитием звучания по сравнению с ранними работами артиста.

Отзывы о товаре Italo Brutalo - Second Horizon (4251804187275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804187275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Italo Brutalo
Альбом (сингл)
Second Horizon
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
City Sight (Ori inal Mix), Memory Sync (Original Mix), Digital Freedom (Original Mix), Surveillance State (Original Mix), Technology (Original Mix), Heiss oder Kalt (Original Mix), Chasing Shadows (Original Mix), Free to move (Original Mix), Black Gold (Original Mix), Human Code (Original Mix), I am a Creator (Original Mix), Tonight (Original Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Second Horizon — альбом немецкого диджея и продюсера Italo Brutalo (настоящее имя Винсент Фрис), выпущенный в 2025 году Издание на виниле Новый релиз берлинского продюсера Итало Брутало развивает успех его предыдущих работ, объединяя яркий спектр электронных стилей 80-х в стильном, готовом для клубов формате. Двойной виниловый релиз из 12 треков, сочетающий EBM, итало-рок, эйсид, электро и дарквейв, наполнен машинным фанком, неоновым настроением, яркими синтезаторными линиями и эластичными басами, уравновешенными более жесткими, индустриальными текстурами. Треки «City Sights» и «Chasing Shadows» тяготеют к кинематографическому драйву, в то время как «Black Gold» и «I Am A Creator» несут в себе более тяжелые, дистопические обертоны. Большая часть материала была записана на винтажном оборудовании, что придает пластинке подлинный ретро-футуристический оттенок. Это смелая, захватывающая танцевальная музыка с концептуальным подтекстом и явным развитием звучания по сравнению с ранними работами артиста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Italo Brutalo - Second Horizon (4251804187275) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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