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Oleg Poliakov - Random Is A Pattern (0827170516663) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oleg Poliakov - Random Is A Pattern (0827170516663) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Oleg Poliakov
Альбом (сингл)
Random Is A Pattern
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oleg Poliakov - Random Is A Pattern (0827170516663) - фото 1
  • Oleg Poliakov - Random Is A Pattern (0827170516663) - фото 2
  • Oleg Poliakov - Random Is A Pattern (0827170516663) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733716
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170516663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Oleg Poliakov
Альбом (сингл)
Random Is A Pattern
Жанр
House
Трек-лист
Intro, Beyond, Amanite, A Quiet Storm, Ethereal Thoughts, Lies, Anatomy Of A Shipwreck, Ditching
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oleg Poliakov - Random Is A Pattern (0827170516663) виниловая пластинка

«Random Is a Pattern» — альбом Олега Полякова, выпущенный в 2013 году в жанре дип-хаус. В него входят 10 песен.

Отзывы о товаре Oleg Poliakov - Random Is A Pattern (0827170516663) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170516663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Oleg Poliakov
Альбом (сингл)
Random Is A Pattern
Жанр
House
Трек-лист
Intro, Beyond, Amanite, A Quiet Storm, Ethereal Thoughts, Lies, Anatomy Of A Shipwreck, Ditching
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Random Is a Pattern» — альбом Олега Полякова, выпущенный в 2013 году в жанре дип-хаус. В него входят 10 песен.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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