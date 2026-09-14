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Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) виниловая пластинка

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Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) - фото 2
Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) - фото 3
Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
La Divina
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) - фото 1
  • Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) - фото 2
  • Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) - фото 3
  • Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197685132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
La Divina
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Tosca - "Vissi D'Arte", Carmen - Habanera. "L'Amour Est Un Oiseau Rebelle", Madame Butterfly - "Un Bel D? Vedremo", Rigoletto - "Gualtier Mald?!" - "Caro Nome", Turandot - "Signore, Ascolta!", La Wally - "Ebben? Ne Andr? Lontana", Norma - "Casta Diva", La Traviata - "Ah. Fors'? Lui Che L'Anima" - "Follie! Follie! Delirio Vano ? Questo!" - "Sempre Libera", La Boh?me - "S?. Mi Chiamano Mim?", Anna Bolena - "Coppia Iniqua, L'Estrema Vendetta", Gianni Schicchi - "O Mio Babbino Caro"
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) виниловая пластинка

Коллекция лучших студийных и концертных записей великой Марии Каллас. К 100-летию со дня рождения певицы. Лимитированное издание на picture виниле, 180 г.



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197685132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
La Divina
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Tosca - "Vissi D'Arte", Carmen - Habanera. "L'Amour Est Un Oiseau Rebelle", Madame Butterfly - "Un Bel D? Vedremo", Rigoletto - "Gualtier Mald?!" - "Caro Nome", Turandot - "Signore, Ascolta!", La Wally - "Ebben? Ne Andr? Lontana", Norma - "Casta Diva", La Traviata - "Ah. Fors'? Lui Che L'Anima" - "Follie! Follie! Delirio Vano ? Questo!" - "Sempre Libera", La Boh?me - "S?. Mi Chiamano Mim?", Anna Bolena - "Coppia Iniqua, L'Estrema Vendetta", Gianni Schicchi - "O Mio Babbino Caro"
Развернуть
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Коллекция лучших студийных и концертных записей великой Марии Каллас. К 100-летию со дня рождения певицы. Лимитированное издание на picture виниле, 180 г.


Теги товара: Rock Opera
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maria Callas - La Divina (picture) (5054197685132) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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