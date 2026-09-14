Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) виниловая пластинка
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Описание товара Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) виниловая пластинка
«E2-E4» — сольный альбом немецкого музыканта и основателя группы Ash Ra Tempel Мануэля Гёттшинга. Выпущенный в 1984 году, альбом назван в честь самого популярного дебютного шахматного хода Издание на 180 г виниле с тиснением на обложке Легендарный альбом «E2-E4» по праву считается одним из краеугольных камней современной музыки, новаторским произведением для электронной сцены и личным достижением Гёттшинга. После завершения масштабного тура из 16 концертов с Клаусом Шульце, Мануэль Гёттшинг был в отличной форме и прекрасном настроении, ощущая творческий подъем. Вечером 12 декабря 1981 года он сел в своей берлинской студии, чтобы поиграть со всеми инструментами и оборудованием, которые он собирал годами. Он решил записать музыку на пленку, чтобы было что послушать на плеере в дороге. Но когда он закончил работу, перед ним внезапно оказалась «готовая, безупречная запись». Однако лента на некоторое время отправилась «в ящик». В 1984 году Клаус Шульце готовился запустить свой новый лейбл Inteam и спросил Мануэля, есть ли у него что-нибудь для выпуска. Гёттшинг вспомнил о ленте, и таким образом «E2-E4» стала четвёртой записью в каталоге Inteam. Сегодня копии этого первого тиража обычно продаются за 150-200 евро.
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