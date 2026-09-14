Top.Mail.Ru
Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) - фото 1
Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) - фото 2
Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) - фото 3
Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) - фото 4
Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Manuel Gottsching
Альбом (сингл)
E2-E5
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) - фото 1
  • Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) - фото 2
  • Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) - фото 3
  • Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) - фото 4
  • Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733531
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4260017599041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Manuel Gottsching
Альбом (сингл)
E2-E5
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ruhige Nervosit?t, Gem??igter Aufbruch, Und Mittelspiel, Ansatz, Damen-eleganza, Ehrenvoller Kampf, Hoheit Weicht (Nicht Ohne Schwung...), Und Souver?nit?t, Remis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) виниловая пластинка

«E2-E4» — сольный альбом немецкого музыканта и основателя группы Ash Ra Tempel Мануэля Гёттшинга. Выпущенный в 1984 году, альбом назван в честь самого популярного дебютного шахматного хода Издание на 180 г виниле с тиснением на обложке Легендарный альбом «E2-E4» по праву считается одним из краеугольных камней современной музыки, новаторским произведением для электронной сцены и личным достижением Гёттшинга. После завершения масштабного тура из 16 концертов с Клаусом Шульце, Мануэль Гёттшинг был в отличной форме и прекрасном настроении, ощущая творческий подъем. Вечером 12 декабря 1981 года он сел в своей берлинской студии, чтобы поиграть со всеми инструментами и оборудованием, которые он собирал годами. Он решил записать музыку на пленку, чтобы было что послушать на плеере в дороге. Но когда он закончил работу, перед ним внезапно оказалась «готовая, безупречная запись». Однако лента на некоторое время отправилась «в ящик». В 1984 году Клаус Шульце готовился запустить свой новый лейбл Inteam и спросил Мануэля, есть ли у него что-нибудь для выпуска. Гёттшинг вспомнил о ленте, и таким образом «E2-E4» стала четвёртой записью в каталоге Inteam. Сегодня копии этого первого тиража обычно продаются за 150-200 евро.

Отзывы о товаре Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4260017599041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Manuel Gottsching
Альбом (сингл)
E2-E5
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ruhige Nervosit?t, Gem??igter Aufbruch, Und Mittelspiel, Ansatz, Damen-eleganza, Ehrenvoller Kampf, Hoheit Weicht (Nicht Ohne Schwung...), Und Souver?nit?t, Remis
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«E2-E4» — сольный альбом немецкого музыканта и основателя группы Ash Ra Tempel Мануэля Гёттшинга. Выпущенный в 1984 году, альбом назван в честь самого популярного дебютного шахматного хода Издание на 180 г виниле с тиснением на обложке Легендарный альбом «E2-E4» по праву считается одним из краеугольных камней современной музыки, новаторским произведением для электронной сцены и личным достижением Гёттшинга. После завершения масштабного тура из 16 концертов с Клаусом Шульце, Мануэль Гёттшинг был в отличной форме и прекрасном настроении, ощущая творческий подъем. Вечером 12 декабря 1981 года он сел в своей берлинской студии, чтобы поиграть со всеми инструментами и оборудованием, которые он собирал годами. Он решил записать музыку на пленку, чтобы было что послушать на плеере в дороге. Но когда он закончил работу, перед ним внезапно оказалась «готовая, безупречная запись». Однако лента на некоторое время отправилась «в ящик». В 1984 году Клаус Шульце готовился запустить свой новый лейбл Inteam и спросил Мануэля, есть ли у него что-нибудь для выпуска. Гёттшинг вспомнил о ленте, и таким образом «E2-E4» стала четвёртой записью в каталоге Inteam. Сегодня копии этого первого тиража обычно продаются за 150-200 евро.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manuel Gottsching - E2-E5 (4260017599041) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...