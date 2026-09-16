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Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) виниловая пластинка

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Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) - фото 1
Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) - фото 2
Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
One
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) - фото 1
  • Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) - фото 2
  • Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733481
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012139479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Valley Of The Shadows, In The Garden, Soulero, Night On Bald Mountain, Feel Like Making Love, Nautilus
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Valley of the Shadows, In the Garden, Soulero, Night on Bald Mountain, Feel Like Making Love, Nautilus

Отзывы о товаре Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012139479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Valley Of The Shadows, In The Garden, Soulero, Night On Bald Mountain, Feel Like Making Love, Nautilus
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Valley of the Shadows, In the Garden, Soulero, Night on Bald Mountain, Feel Like Making Love, Nautilus
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob James - One (Audiophile Edition) (coloured) (4897012139479) виниловая пластинка – стоимость товара 5680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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