Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
2500
Цвет
серебристый
Максимальная производительность, кг/мин
2.5
Насадки
для колбасы; для фарша
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733432
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мясорубка, толкатель, насадка для колбасы; 3 диски измельчения; насадка для кеббе
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х28
Вес, кг.
4.3
Описание товара Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20
Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 — это мощная электрическая мясорубка.
Основные характеристики
Высокая мощность: максимальная мощность при блокировке вала составляет 2500 Вт, что позволяет справляться с жестким мясом.
Производительность: устройство перерабатывает до 2.5 кг мяса в минуту.
Функциональность: наличие системы реверса помогает легко очистить шнек от жил без разборки корпуса.
Комплектация и возможности
-Мясорубка поставляется с расширенным набором аксессуаров для различных кулинарных задач:
-Для фарша: 3 стальные решетки с отверстиями разного диаметра (3 мм, 5 мм и 7 мм) и нож из нержавеющей стали.
-Специальные насадки: для приготовления домашних колбасок, сосисок и кеббе (полых мясных трубочек).
Плюсы и особенности
Порядок: встроенный отсек позволяет держать все аксессуары в одном месте и выдвигать их легким нажатием.
Удобство: прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость на столе, а уровень шума при работе характеризуется как пониженный для приборов такой мощности.
Компактность: несмотря на богатую комплектацию, само устройство занимает немного места на кухне.
мясорубка, толкатель, насадка для колбасы; 3 диски измельчения; насадка для кеббе
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 — это мощная электрическая мясорубка.
Основные характеристики
Высокая мощность: максимальная мощность при блокировке вала составляет 2500 Вт, что позволяет справляться с жестким мясом.
Производительность: устройство перерабатывает до 2.5 кг мяса в минуту.
Функциональность: наличие системы реверса помогает легко очистить шнек от жил без разборки корпуса.
Комплектация и возможности
-Мясорубка поставляется с расширенным набором аксессуаров для различных кулинарных задач:
-Для фарша: 3 стальные решетки с отверстиями разного диаметра (3 мм, 5 мм и 7 мм) и нож из нержавеющей стали.
-Специальные насадки: для приготовления домашних колбасок, сосисок и кеббе (полых мясных трубочек).
Плюсы и особенности
Порядок: встроенный отсек позволяет держать все аксессуары в одном месте и выдвигать их легким нажатием.
Удобство: прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость на столе, а уровень шума при работе характеризуется как пониженный для приборов такой мощности.
Компактность: несмотря на богатую комплектацию, само устройство занимает немного места на кухне.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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