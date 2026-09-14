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Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20

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Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 - фото 2
Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 - фото 3
Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 - фото 4
Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
2500
Цвет
серебристый
Максимальная производительность, кг/мин
2.5
Насадки
для колбасы; для фарша
  • Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 - фото 1
  • Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 - фото 2
  • Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 - фото 3
  • Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 - фото 4
  • Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733432
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Характеристики

Бренд
Trouver
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
2500
Цвет
серебристый
Максимальная производительность, кг/мин
2.5
Насадки
для колбасы; для фарша
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка, толкатель, насадка для колбасы; 3 диски измельчения; насадка для кеббе
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х28
Вес, кг.
4.3

Описание товара Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20

Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 — это мощная электрическая мясорубка. Основные характеристики Высокая мощность: максимальная мощность при блокировке вала составляет 2500 Вт, что позволяет справляться с жестким мясом. Производительность: устройство перерабатывает до 2.5 кг мяса в минуту. Функциональность: наличие системы реверса помогает легко очистить шнек от жил без разборки корпуса. Комплектация и возможности -Мясорубка поставляется с расширенным набором аксессуаров для различных кулинарных задач: -Для фарша: 3 стальные решетки с отверстиями разного диаметра (3 мм, 5 мм и 7 мм) и нож из нержавеющей стали. -Специальные насадки: для приготовления домашних колбасок, сосисок и кеббе (полых мясных трубочек). Плюсы и особенности Порядок: встроенный отсек позволяет держать все аксессуары в одном месте и выдвигать их легким нажатием. Удобство: прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость на столе, а уровень шума при работе характеризуется как пониженный для приборов такой мощности. Компактность: несмотря на богатую комплектацию, само устройство занимает немного места на кухне.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20




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Характеристики
Бренд
Trouver
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
2500
Цвет
серебристый
Максимальная производительность, кг/мин
2.5
Насадки
для колбасы; для фарша
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка, толкатель, насадка для колбасы; 3 диски измельчения; насадка для кеббе
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Trouver Meat Grinder MG20 — это мощная электрическая мясорубка. Основные характеристики Высокая мощность: максимальная мощность при блокировке вала составляет 2500 Вт, что позволяет справляться с жестким мясом. Производительность: устройство перерабатывает до 2.5 кг мяса в минуту. Функциональность: наличие системы реверса помогает легко очистить шнек от жил без разборки корпуса. Комплектация и возможности -Мясорубка поставляется с расширенным набором аксессуаров для различных кулинарных задач: -Для фарша: 3 стальные решетки с отверстиями разного диаметра (3 мм, 5 мм и 7 мм) и нож из нержавеющей стали. -Специальные насадки: для приготовления домашних колбасок, сосисок и кеббе (полых мясных трубочек). Плюсы и особенности Порядок: встроенный отсек позволяет держать все аксессуары в одном месте и выдвигать их легким нажатием. Удобство: прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость на столе, а уровень шума при работе характеризуется как пониженный для приборов такой мощности. Компактность: несмотря на богатую комплектацию, само устройство занимает немного места на кухне.


Теги товара: металлические
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