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Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04

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Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 14
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 15
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 16
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 17
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 18
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 19
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 20
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 21
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 22
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 23
Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.8
Мощность электрического двигателя, Вт
6000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
200 см?
Объём топливного бака, л
1.5
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
53
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  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 21
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 22
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 23
  • Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733074
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Рекомендуемая площадь обработки
1 800 м2
Большие задние колеса
Да
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.8
Мощность электрического двигателя, Вт
6000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
200 см?
Объём топливного бака, л
1.5
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
53
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
865 х 580 х 440 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х57х43
Вес, кг.
34

Описание товара Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04

Бензиновая газонокосилка Gigant 53 см 6 л.с. PLM-04 не привязана к источнику питания и отличается многофункциональностью. Укомплектована травосборником и дефлектором. Регулятор высоты среза расположен около заднего колеса. Семь режимов регулировки в диапазоне 30-75 мм. Рукоятка настраивается под рост пользователя и складывается для компактного хранения агрегата.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Рекомендуемая площадь обработки
1 800 м2
Большие задние колеса
Да
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.8
Мощность электрического двигателя, Вт
6000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
200 см?
Объём топливного бака, л
1.5
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
53
Развернуть
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
865 х 580 х 440 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая газонокосилка Gigant 53 см 6 л.с. PLM-04 не привязана к источнику питания и отличается многофункциональностью. Укомплектована травосборником и дефлектором. Регулятор высоты среза расположен около заднего колеса. Семь режимов регулировки в диапазоне 30-75 мм. Рукоятка настраивается под рост пользователя и складывается для компактного хранения агрегата.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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