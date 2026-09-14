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Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт

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Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 1
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 2
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 3
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 4
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 5
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 6
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 7
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 8
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 9
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 10
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 11
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 12
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 13
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 14
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 15
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 16
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 17
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 18
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 19
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 20
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 21
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 22
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 23
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 24
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 25
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 26
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 27
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 28
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 29
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 30
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 31
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 32
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 33
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 34
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 35
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 36
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 37
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 38
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 39
Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
да
Мощность электрического двигателя, Вт
860
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
62
Ширина скашивания
48
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
100
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 1
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 2
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 3
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 4
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 5
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 6
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 7
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 8
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 9
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 10
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 11
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 12
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 13
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 14
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 15
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 16
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 17
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 18
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 19
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 20
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 21
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 22
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 23
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 24
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 25
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 26
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 27
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 28
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 29
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 30
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 31
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 32
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 33
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 34
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 35
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 36
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 37
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 38
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 39
  • Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт - фото 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732556
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Характеристики

Бренд
Makita
Рекомендуемая площадь обработки
800 м2
Самоходная
да
Мощность электрического двигателя, Вт
860
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
62
Ширина скашивания
48
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
100
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Габариты без упаковки, мм
174x53x106 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х59х52
Вес, кг.
34

Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт

Газонокосилка Makita – это надежный и мощный инструмент для ухода за вашим садом, обладающий рядом впечатляющих характеристик. Весом в 27 кг, она сочетает в себе прочность и легкость в управлении. Оснащенная мощным электрическим двигателем на 860 Вт и работающая от современного аккумулятора типа Li-Ion, эта косилка обеспечивает стабильную и эффективную работу. Ширина скашивания составляет 48 см, что позволяет быстро и качественно обрабатывать большие участки. Регулировка высоты скашивания – от 20 мм до 100 мм – дает возможность подогнать высоту травы под ваши предпочтения и условия участка. Функция мульчирования – еще один полезный бонус, который уменьшает необходимость в регулярной очистке, измельчая траву на мелкие частицы и возвращая их на газон для естественного удобрения. Объем травосборника в 62 литра позволяет собирать большое количество скошенной травы, а встроенный травосборник входит в комплект, обеспечивая чистоту и порядок на участке. Самоходная функция делает управление газонокосилкой еще более простым и удобным, особенно на неровной поверхности. Производитель Makita – это гарантия высокого качества и долговечности устройства, а изготовление в Китае подтверждает соответствие продукции международным стандартам. Газонокосилка Makita станет неоценимым помощником в поддержании ухоженного и эстетичного вида вашего газона.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Makita DLM481Z 860Вт




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Характеристики
Бренд
Makita
Рекомендуемая площадь обработки
800 м2
Самоходная
да
Мощность электрического двигателя, Вт
860
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
62
Ширина скашивания
48
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
100
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Развернуть
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Габариты без упаковки, мм
174x53x106 см
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка Makita – это надежный и мощный инструмент для ухода за вашим садом, обладающий рядом впечатляющих характеристик. Весом в 27 кг, она сочетает в себе прочность и легкость в управлении. Оснащенная мощным электрическим двигателем на 860 Вт и работающая от современного аккумулятора типа Li-Ion, эта косилка обеспечивает стабильную и эффективную работу. Ширина скашивания составляет 48 см, что позволяет быстро и качественно обрабатывать большие участки. Регулировка высоты скашивания – от 20 мм до 100 мм – дает возможность подогнать высоту травы под ваши предпочтения и условия участка. Функция мульчирования – еще один полезный бонус, который уменьшает необходимость в регулярной очистке, измельчая траву на мелкие частицы и возвращая их на газон для естественного удобрения. Объем травосборника в 62 литра позволяет собирать большое количество скошенной травы, а встроенный травосборник входит в комплект, обеспечивая чистоту и порядок на участке. Самоходная функция делает управление газонокосилкой еще более простым и удобным, особенно на неровной поверхности. Производитель Makita – это гарантия высокого качества и долговечности устройства, а изготовление в Китае подтверждает соответствие продукции международным стандартам. Газонокосилка Makita станет неоценимым помощником в поддержании ухоженного и эстетичного вида вашего газона.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
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Отзывы


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