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Obscura - Akroasis (coloured) (0781676455010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Obscura - Akroasis (coloured) (0781676455010) виниловая пластинка

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Obscura - Akroasis (coloured) (0781676455010) виниловая пластинка - фото 1
Obscura - Akroasis (coloured) (0781676455010) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Akroasis
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Obscura - Akroasis (coloured) (0781676455010) виниловая пластинка - фото 1
  • Obscura - Akroasis (coloured) (0781676455010) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Obscura - Akroasis (coloured) (0781676455010) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676455010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Akroasis
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sermon Of The Seven Suns, The Monist, Akro?asis, Ten Sepiroth, Ode To The Sun, Fractal Dimension, Perpetual Infinity, Weltseele, Melos
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Obscura - Akroasis (coloured) (0781676455010) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Obscura / Akroasis (Red Yellow White Splatter, Etched) (1LP) Obscura представляет свою новую виниловую пластинку "Akroasis" с потрясающей расцветкой в соблазнительном сочетании красного, желтого и белого цветов, дополненной гравировкой. Акрозис (Akroasis) - это шедевральный альбом, который олицетворяет наивысший уровень профессионализма и техничности Obscura. Группа продолжает свои эксперименты с дэт-металом, добавляя в него прогрессивные элементы и сложные композиционные решения. На этой виниловой пластинке вы найдете потрясающие музыкальные текстуры и виртуозное исполнение. Композиции переплетаются воедино, создавая мощный и захватывающий саундтрек, который завораживает с первых нот. Расцветка винила добавляет этой пластинке эстетическую привлекательность, делая ее идеальной для коллекционеров и поклонников группы. Приобретите виниловую пластинку "Akroasis" от Obscura и окунитесь в уникальный мир их музыки. Каждый трек является маленьким шедевром, который оставит незабываемое впечатление и проникнет в самые глубины вашей души.

Отзывы о товаре Obscura - Akroasis (coloured) (0781676455010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676455010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Akroasis
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sermon Of The Seven Suns, The Monist, Akro?asis, Ten Sepiroth, Ode To The Sun, Fractal Dimension, Perpetual Infinity, Weltseele, Melos
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Obscura / Akroasis (Red Yellow White Splatter, Etched) (1LP) Obscura представляет свою новую виниловую пластинку "Akroasis" с потрясающей расцветкой в соблазнительном сочетании красного, желтого и белого цветов, дополненной гравировкой. Акрозис (Akroasis) - это шедевральный альбом, который олицетворяет наивысший уровень профессионализма и техничности Obscura. Группа продолжает свои эксперименты с дэт-металом, добавляя в него прогрессивные элементы и сложные композиционные решения. На этой виниловой пластинке вы найдете потрясающие музыкальные текстуры и виртуозное исполнение. Композиции переплетаются воедино, создавая мощный и захватывающий саундтрек, который завораживает с первых нот. Расцветка винила добавляет этой пластинке эстетическую привлекательность, делая ее идеальной для коллекционеров и поклонников группы. Приобретите виниловую пластинку "Akroasis" от Obscura и окунитесь в уникальный мир их музыки. Каждый трек является маленьким шедевром, который оставит незабываемое впечатление и проникнет в самые глубины вашей души.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Obscura - Akroasis (coloured) (0781676455010) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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