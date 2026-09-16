Kadavar - Rough Times (0727361400811) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
Rough Times
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 730255
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2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361400811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
Rough Times
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rough Times, Into The Wormhole, Skeleton Blues, Die Baby Die, Vampires, Tribulation Nation, Words Of Evil, The Lost Child, You Found The Best In Me, ? L'Ombre Du Temps
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kadavar - Rough Times (0727361400811) виниловая пластинка
"Rough Times" - четвертый студийный альбом немецкой рок-группы Kadavar, вышедший в 2017 году. Kadavar - это немецкая рок-группа, основанная в 2010 году в Берлине. В музыке группы наряду с психоделическим роком и стоунером прослеживается ретро-звучание. В оригинальный состав группы вошли гитарист и вокалист Christoph "Lupus" Lindemann, барабанщик Christoph "Tiger" Bartelt и басист Simon "Dragon" Bouteloup. На данный момент группа выпустила четыре студийных и один концертный альбом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361400811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
Rough Times
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rough Times, Into The Wormhole, Skeleton Blues, Die Baby Die, Vampires, Tribulation Nation, Words Of Evil, The Lost Child, You Found The Best In Me, ? L'Ombre Du Temps
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Rough Times" - четвертый студийный альбом немецкой рок-группы Kadavar, вышедший в 2017 году. Kadavar - это немецкая рок-группа, основанная в 2010 году в Берлине. В музыке группы наряду с психоделическим роком и стоунером прослеживается ретро-звучание. В оригинальный состав группы вошли гитарист и вокалист Christoph "Lupus" Lindemann, барабанщик Christoph "Tiger" Bartelt и басист Simon "Dragon" Bouteloup. На данный момент группа выпустила четыре студийных и один концертный альбом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Kadavar - Rough Times (0727361400811) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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