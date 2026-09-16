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Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка

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Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка - фото 1
Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка - фото 1
  • Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка

Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валерий Ободзинский - Мелодия (4680068806712) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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