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Блок питания MikroTik MT13-052400-E15B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания MikroTik MT13-052400-E15B

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Блок питания MikroTik MT13-052400-E15B - фото 1
Блок питания MikroTik MT13-052400-E15B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Выходная мощность
12
Выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение, В
5
  • Блок питания MikroTik MT13-052400-E15B - фото 1
  • Блок питания MikroTik MT13-052400-E15B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729708
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Выходная мощность
12
Выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение, В
5
Размеры в упаковке, см
9х6х4
Вес, г.
95

Описание товара Блок питания MikroTik MT13-052400-E15B

IP-телефония от компании Mikrotik — это современное решение для обеспечения качественной связи в вашей сети. Основные характеристики данного устройства включают в себя выходную мощность 12 Вт, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации. С выходным током 2,4 А и выходным напряжением 5 В, эта IP-телефония гарантирует стабильное подключение и эффективное энергопотребление. Mikrotik зарекомендовал себя как надежный поставщик сетевых решений, и данный блок питания для IP-телефонии — это ещё одно подтверждение качества и инновационности их продукции.

Отзывы о товаре Блок питания MikroTik MT13-052400-E15B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Выходная мощность
12
Выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение, В
5
Описание
IP-телефония от компании Mikrotik — это современное решение для обеспечения качественной связи в вашей сети. Основные характеристики данного устройства включают в себя выходную мощность 12 Вт, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации. С выходным током 2,4 А и выходным напряжением 5 В, эта IP-телефония гарантирует стабильное подключение и эффективное энергопотребление. Mikrotik зарекомендовал себя как надежный поставщик сетевых решений, и данный блок питания для IP-телефонии — это ещё одно подтверждение качества и инновационности их продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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