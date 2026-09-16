PoE инжектор MikroTik GPEN11
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Характеристики
Описание товара PoE инжектор MikroTik GPEN11
GPEN11 — пассивный PoE-инжектор MikroTik 10/100/1000 Мбит, который может быть размещен на стене и запитывать устройства MikroTik посредством PoE. Инжектор может быть установлен в помещении клиента сразу за WiFi-маршрутизатором, обеспечивающего подключение пользователей. Далее, GPEN11 будет питать маршрутизатор провайдера, будь то наружное беспроводное устройство, установленное на крыше, или сетевой коммутатор. GPEN11 — это часть системы GPEN (Gigabit Passive Ethernet Network), разработанной как более дешевая и простая в установке альтернатива GPON. Линейка продуктов GPEN включает в себя коммутаторы наружного исполнения, которые поддерживают питание от источников PoE, как например GPEN11. Устройство имеет базовую преднастройку для обеспечения подключения клиента к интернету. Адаптер питания в комплект не входит. На устройстве присутствует площадка для наклейки стикеров от провайдера.
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