PoE инжектор TP-link Omada POE380S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
90
Выходное напряжение, В
240
Габариты (ШxВxГ)
70x42x155 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 460 руб.
В наличии
Код товара: 737659
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 460 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
90
Выходное напряжение, В
240
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Габариты (ШxВxГ)
70x42x155 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х9
Вес, г.
870
Описание товара PoE инжектор TP-link Omada POE380S
TP-Link POE380S 10 Гбит/с Omada Инжектор PoE++ - это оборудование Wi-Fi и Bluetooth, разработанное и произведенное компанией Tp-link. Инжектор PoE++ обеспечивает высокую скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет передавать данные на большие расстояния без потери качества.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
TP-link
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
90
Выходное напряжение, В
240
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Габариты (ШxВxГ)
70x42x155 мм
Страна производитель
Китай
TP-Link POE380S 10 Гбит/с Omada Инжектор PoE++ - это оборудование Wi-Fi и Bluetooth, разработанное и произведенное компанией Tp-link. Инжектор PoE++ обеспечивает высокую скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет передавать данные на большие расстояния без потери качества.
Купить PoE инжектор TP-link Omada POE380S - по цене 8460 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре PoE инжектор TP-link Omada POE380S