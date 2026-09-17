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PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A

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PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A - фото 1
PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A - фото 2
PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A - фото 3
PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Выходная мощность
30
Выходное напряжение, В
54
Габариты (ШxВxГ)
121x36x50 мм
  • PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A - фото 1
  • PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A - фото 2
  • PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A - фото 3
  • PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741242
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A
1 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
30
Выходное напряжение, В
54
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
121x36x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х7
Вес, г.
360

Описание товара PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A

PoE-инжектор ORIGO OPE301GI обеспечивает передачу данных и питания по одному кабелю Ethernet и рекомендован для подключения беспроводных точек доступа, IP-камер, IP-телефонов и других PoE-устройств с потребляемой мощностью до 30 Вт. Использование PoE-инжектора позволяет сэкономить на приобретении специального оборудования и использовать существующие коммутаторы и другие активные устройства без поддержки PoE для подключения устройств с поддержкой этой технологии.

Отзывы о товаре PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
30
Выходное напряжение, В
54
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
121x36x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
PoE-инжектор ORIGO OPE301GI обеспечивает передачу данных и питания по одному кабелю Ethernet и рекомендован для подключения беспроводных точек доступа, IP-камер, IP-телефонов и других PoE-устройств с потребляемой мощностью до 30 Вт. Использование PoE-инжектора позволяет сэкономить на приобретении специального оборудования и использовать существующие коммутаторы и другие активные устройства без поддержки PoE для подключения устройств с поддержкой этой технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить PoE инжектор ORIGO OPE301GI/30W/A1A - по цене 1920 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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