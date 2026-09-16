Инжектор Ubiquiti U-PoE++
Оригинальный товар
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Характеристики
Выходная мощность
60
Выходной ток, А
1.25
Выходное напряжение, В
48
Габариты (ШxВxГ)
106 x 34 x 63 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб.
В наличии
Код товара: 729712
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
60
Выходной ток, А
1.25
Выходное напряжение, В
48
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Габариты (ШxВxГ)
106 x 34 x 63 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х5
Вес, г.
400
Описание товара Инжектор Ubiquiti U-PoE++
PoE адаптер, Ubiquiti, U-PoE++, PoE Injector 48VDC 60W Gbit, 802.3af/at/bt, 10/100/1000Mbps Ethernet, 100–240V AC Этот адаптер предназначен для питания устройств UniFi PoE++, в том числе в системах с беспроводными сетями mesh. Он также помогает уменьшить нагрузку на электропитание от коммутаторов PoE. Функции: Обеспечивает до 60 Вт PoE++ Подходит для устройств с высоким потреблением энергии, таких как UA Hub и G4 PTZ. Защита от перенапряжения, пикового импульса и перегрузки по току Включает порт RJ45 для подключения данных, кабель питания с заземлением и выход PoE++. Динамический светодиодный индикатор, показывающий устройство и текущий статус
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Ubiquiti
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
60
Выходной ток, А
1.25
Выходное напряжение, В
48
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Габариты (ШxВxГ)
106 x 34 x 63 мм
Страна производитель
Китай
PoE адаптер, Ubiquiti, U-PoE++, PoE Injector 48VDC 60W Gbit, 802.3af/at/bt, 10/100/1000Mbps Ethernet, 100–240V AC Этот адаптер предназначен для питания устройств UniFi PoE++, в том числе в системах с беспроводными сетями mesh. Он также помогает уменьшить нагрузку на электропитание от коммутаторов PoE. Функции: Обеспечивает до 60 Вт PoE++ Подходит для устройств с высоким потреблением энергии, таких как UA Hub и G4 PTZ. Защита от перенапряжения, пикового импульса и перегрузки по току Включает порт RJ45 для подключения данных, кабель питания с заземлением и выход PoE++. Динамический светодиодный индикатор, показывающий устройство и текущий статус
Инжектор Ubiquiti U-PoE++ – стоимость товара 4050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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