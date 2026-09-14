Видеодомофон Falcon Eye Milano Plus HD белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Размер экрана
10.1
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728788
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
10.1
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Запись фото
Да
Поддержка карт памяти
SD
Габариты (ШxВxГ)
249x181.5x23 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800
Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Milano Plus HD белый
Видеомофон Falcon Eye Milano Plus HD предназначен для обеспечения системы контроля доступа. Имеет широкий экран 10 дюймов и возможность подключения двух вызывных панелей и двух видеокамер. Сенсорное управление удобно в эксплуатации и не требует особого ухода. Данная модель оптимально подходит для установки в частном доме.
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Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
10.1
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Запись фото
Да
Поддержка карт памяти
SD
Габариты (ШxВxГ)
249x181.5x23 мм
Страна производитель
Китай
Видеомофон Falcon Eye Milano Plus HD предназначен для обеспечения системы контроля доступа. Имеет широкий экран 10 дюймов и возможность подключения двух вызывных панелей и двух видеокамер. Сенсорное управление удобно в эксплуатации и не требует особого ухода. Данная модель оптимально подходит для установки в частном доме.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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