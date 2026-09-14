Видеодомофон Hikvision DS-KH6110-WE1 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728682
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Габариты (ШxВxГ)
260x190x60 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
625
Описание товара Видеодомофон Hikvision DS-KH6110-WE1 белый
Абонентский монитор Hikvision DS-KH6110-WE1 для IP-видеодомофона оснащен сенсорным дисплеем диагональю 4.3", разрешением 480?272.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
HIKVISION
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Габариты (ШxВxГ)
260x190x60 мм
Страна производитель
Китай
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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