Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C)
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C)
Видеорегистратор HiWatch—это надежное и высококачественное устройство для видеозаписи и хранения данных, идеально подходящее для систем видеонаблюдения. Эта модель поддерживает запись с 8 каналов, обеспечивая максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160, которое гарантирует четкое и детализированное изображение. Со скоростью записи 30 кадров в секунду вы можете быть уверены в плавности и непрерывности видеопотока. Устройство оснащено двумя отсеками для жестких дисков или SSD, каждый из которых поддерживает накопители объемом до 6 ТБ, что обеспечивает значительное пространство для хранения записи без необходимости частого резервного копирования. Подключение накопителей осуществляется через интерфейс SATA. Видеорегистратор HiWatch имеет удобные разъемы для подключения и передачи данных: один HDMI и один VGA разъемы для подключения к дисплеям, а также два USB разъема, которые позволяют подключать внешние накопители, упрощая резервное копирование данных и управление устройством. Скорость сети Ethernet до 1000 Мбит/с обеспечивает быструю и надежную передачу данных, гарантируя, что все видеопотоки своевременно сохраняются и доступны для просмотра в любой момент. Питание устройства минимизирует затраты энергии с потребляемой мощностью всего 15 Вт, а компактный вес всего 1 кг облегчает его установку и интеграцию в любую систему безопасности. HiWatch предлагает оптимальное сочетание функциональности, надежности и качества, делая видеорегистратор идеальным выбором для эффективной системы видеонаблюдения.
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