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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C)

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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 4
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 5
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 6
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 7
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 8
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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 10
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 2
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 3
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 4
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 5
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 6
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 7
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 8
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 9
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 10
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728609
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Потребляемая мощность, Вт
15
Габариты
385 x 52 x 322 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х10
Вес, кг.
3

Описание товара Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C)

Видеорегистратор HiWatch—это надежное и высококачественное устройство для видеозаписи и хранения данных, идеально подходящее для систем видеонаблюдения. Эта модель поддерживает запись с 8 каналов, обеспечивая максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160, которое гарантирует четкое и детализированное изображение. Со скоростью записи 30 кадров в секунду вы можете быть уверены в плавности и непрерывности видеопотока. Устройство оснащено двумя отсеками для жестких дисков или SSD, каждый из которых поддерживает накопители объемом до 6 ТБ, что обеспечивает значительное пространство для хранения записи без необходимости частого резервного копирования. Подключение накопителей осуществляется через интерфейс SATA. Видеорегистратор HiWatch имеет удобные разъемы для подключения и передачи данных: один HDMI и один VGA разъемы для подключения к дисплеям, а также два USB разъема, которые позволяют подключать внешние накопители, упрощая резервное копирование данных и управление устройством. Скорость сети Ethernet до 1000 Мбит/с обеспечивает быструю и надежную передачу данных, гарантируя, что все видеопотоки своевременно сохраняются и доступны для просмотра в любой момент. Питание устройства минимизирует затраты энергии с потребляемой мощностью всего 15 Вт, а компактный вес всего 1 кг облегчает его установку и интеграцию в любую систему безопасности. HiWatch предлагает оптимальное сочетание функциональности, надежности и качества, делая видеорегистратор идеальным выбором для эффективной системы видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/2(C)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Потребляемая мощность, Вт
15
Габариты
385 x 52 x 322 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HiWatch—это надежное и высококачественное устройство для видеозаписи и хранения данных, идеально подходящее для систем видеонаблюдения. Эта модель поддерживает запись с 8 каналов, обеспечивая максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160, которое гарантирует четкое и детализированное изображение. Со скоростью записи 30 кадров в секунду вы можете быть уверены в плавности и непрерывности видеопотока. Устройство оснащено двумя отсеками для жестких дисков или SSD, каждый из которых поддерживает накопители объемом до 6 ТБ, что обеспечивает значительное пространство для хранения записи без необходимости частого резервного копирования. Подключение накопителей осуществляется через интерфейс SATA. Видеорегистратор HiWatch имеет удобные разъемы для подключения и передачи данных: один HDMI и один VGA разъемы для подключения к дисплеям, а также два USB разъема, которые позволяют подключать внешние накопители, упрощая резервное копирование данных и управление устройством. Скорость сети Ethernet до 1000 Мбит/с обеспечивает быструю и надежную передачу данных, гарантируя, что все видеопотоки своевременно сохраняются и доступны для просмотра в любой момент. Питание устройства минимизирует затраты энергии с потребляемой мощностью всего 15 Вт, а компактный вес всего 1 кг облегчает его установку и интеграцию в любую систему безопасности. HiWatch предлагает оптимальное сочетание функциональности, надежности и качества, делая видеорегистратор идеальным выбором для эффективной системы видеонаблюдения.
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Отзывы


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