Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I252MB 2.8mm
Видеокамера HiWatch – это надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. Корпус камеры выполнен в белом цвете и имеет купольную конструкцию, что обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и высокую степень защиты IP67, гарантируя бесперебойную работу в любых погодных условиях. С высоким разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей 2 МПикс., эта камера обеспечивает четкое и детализированное изображение. Помимо этого, она оснащена цифровым WDR, что позволяет сохранять качество изображения даже при сложных условиях освещения. Интегрированный микрофон предоставляет возможность записи звука, что расширяет возможности мониторинга. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена ИК подсветкой, что обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток. Для удобства хранения данных, устройство поддерживает карты памяти microSD объемом до 128 ГБ. Подключение камеры можно осуществлять через порт RJ-45, обеспечивая стабильную передачу данных. HiWatch – это бренд, который зарекомендовал себя как производитель надежной техники для видеонаблюдения. Эта уличная камера станет важной частью вашей системы безопасности, обеспечивая надежный контроль над территорией.
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