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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728527
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х18
Вес, кг.
1.8

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm

Видеокамера HikVision – это надежное решение для высококачественного наблюдения, обеспечивающее четкое изображение при любых условиях. Благодаря встроенной 8-мегапиксельной матрице и разрешению 3840х2160 пикселей, она гарантирует детализированную видеосъемку. Модель оснащена инновационной аппаратной технологией WDR, которая позволяет получать качественную картинку даже при сложных условиях освещения. Камера предназначена для уличного использования, что подчеркивается её устойчивостью к экстремальным температурам – от -30 до +60 °C. Белый цилиндрический корпус защищает устройство от неблагоприятных погодных условий, а наличие ИК-подсветки обеспечивает видимость в темное время суток. Функция "день/ночь" позволяет автоматически переключаться между режимами для оптимального качества изображения. Дополнительно, камера оборудована встроенным микрофоном для записи звука, а также поддерживает карты памяти объемом до 512 ГБ, что значительно расширяет возможности хранения данных. Порт RJ-45 обеспечивает стабильное подключение и легкую интеграцию в существующие сети видеонаблюдения. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для контроля безопасности территории под брендом HikVision, известным своим качеством и инновациями в области видеонаблюдения. С весом в 1,55 кг, камера легко устанавливается и настраивается, становясь идеальным инструментом для охраны периметра.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HikVision – это надежное решение для высококачественного наблюдения, обеспечивающее четкое изображение при любых условиях. Благодаря встроенной 8-мегапиксельной матрице и разрешению 3840х2160 пикселей, она гарантирует детализированную видеосъемку. Модель оснащена инновационной аппаратной технологией WDR, которая позволяет получать качественную картинку даже при сложных условиях освещения. Камера предназначена для уличного использования, что подчеркивается её устойчивостью к экстремальным температурам – от -30 до +60 °C. Белый цилиндрический корпус защищает устройство от неблагоприятных погодных условий, а наличие ИК-подсветки обеспечивает видимость в темное время суток. Функция "день/ночь" позволяет автоматически переключаться между режимами для оптимального качества изображения. Дополнительно, камера оборудована встроенным микрофоном для записи звука, а также поддерживает карты памяти объемом до 512 ГБ, что значительно расширяет возможности хранения данных. Порт RJ-45 обеспечивает стабильное подключение и легкую интеграцию в существующие сети видеонаблюдения. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для контроля безопасности территории под брендом HikVision, известным своим качеством и инновациями в области видеонаблюдения. С весом в 1,55 кг, камера легко устанавливается и настраивается, становясь идеальным инструментом для охраны периметра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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