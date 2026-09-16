Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm
Видеокамера HikVision – это надежное решение для высококачественного наблюдения, обеспечивающее четкое изображение при любых условиях. Благодаря встроенной 8-мегапиксельной матрице и разрешению 3840х2160 пикселей, она гарантирует детализированную видеосъемку. Модель оснащена инновационной аппаратной технологией WDR, которая позволяет получать качественную картинку даже при сложных условиях освещения. Камера предназначена для уличного использования, что подчеркивается её устойчивостью к экстремальным температурам – от -30 до +60 °C. Белый цилиндрический корпус защищает устройство от неблагоприятных погодных условий, а наличие ИК-подсветки обеспечивает видимость в темное время суток. Функция "день/ночь" позволяет автоматически переключаться между режимами для оптимального качества изображения. Дополнительно, камера оборудована встроенным микрофоном для записи звука, а также поддерживает карты памяти объемом до 512 ГБ, что значительно расширяет возможности хранения данных. Порт RJ-45 обеспечивает стабильное подключение и легкую интеграцию в существующие сети видеонаблюдения. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для контроля безопасности территории под брендом HikVision, известным своим качеством и инновациями в области видеонаблюдения. С весом в 1,55 кг, камера легко устанавливается и настраивается, становясь идеальным инструментом для охраны периметра.
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