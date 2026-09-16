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Камера видеонаблюдения HiWatch PTZ-2SE415M-14F0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения HiWatch PTZ-2SE415M-14F0

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Камера видеонаблюдения HiWatch PTZ-2SE415M-14F0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 100 м
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728427
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 100 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х23х23
Вес, кг.
3.4

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch PTZ-2SE415M-14F0

Видеокамера HiWatch — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для установки внутри помещений. Она оснащена высококачественной матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Камера выполнена в прочном белом корпусе купольного типа, который соответствует степени защиты IP66, гарантируя надежную работу даже в сложных условиях эксплуатации. Одной из ключевых особенностей данной камеры является поддержка карт памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большие объемы видеоданных прямо на устройстве. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, что делает видеонаблюдение еще более информативным. Видеокамера оснащена продвинутой инфракрасной подсветкой, которая позволяет вести наблюдение в условиях низкой освещенности на расстоянии до 100 метров. Цифровая технология WDR помогает улучшить качество изображения в условиях контрастного освещения. Устройство поддерживает подключение через порт RJ-45, однако питание через PoE не предусмотрено. Эксплуатация возможна в широком диапазоне температур — от -40 до +65 °C, что делает камеру универсальным решением для различных задач внутреннего наблюдения. Вес камеры составляет 3,4 кг, что свидетельствует о ее надежной и устойчивой конструкции. Бренд HiWatch — это знак качества и надежности, обеспечивающий долговечную и эффективную работу вашей системы видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch PTZ-2SE415M-14F0




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 100 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для установки внутри помещений. Она оснащена высококачественной матрицей с разрешением 2560x1440 пикселей, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Камера выполнена в прочном белом корпусе купольного типа, который соответствует степени защиты IP66, гарантируя надежную работу даже в сложных условиях эксплуатации. Одной из ключевых особенностей данной камеры является поддержка карт памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большие объемы видеоданных прямо на устройстве. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, что делает видеонаблюдение еще более информативным. Видеокамера оснащена продвинутой инфракрасной подсветкой, которая позволяет вести наблюдение в условиях низкой освещенности на расстоянии до 100 метров. Цифровая технология WDR помогает улучшить качество изображения в условиях контрастного освещения. Устройство поддерживает подключение через порт RJ-45, однако питание через PoE не предусмотрено. Эксплуатация возможна в широком диапазоне температур — от -40 до +65 °C, что делает камеру универсальным решением для различных задач внутреннего наблюдения. Вес камеры составляет 3,4 кг, что свидетельствует о ее надежной и устойчивой конструкции. Бренд HiWatch — это знак качества и надежности, обеспечивающий долговечную и эффективную работу вашей системы видеонаблюдения.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch PTZ-2SE415M-14F0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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