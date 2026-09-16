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Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W

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Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 1
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 2
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 3
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 4
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 5
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 6
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 7
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 8
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 9
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 10
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 11
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 12
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 1
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 2
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 3
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 4
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 5
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 6
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 7
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 8
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 9
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 10
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 11
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 12
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 000 руб. 
Начислим 784 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732131
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W
49 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W

Видеокамера Ubiquiti представляет собой надежное и высококачественное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для установки на улице. Камера выполнена в стильном белом купольном корпусе, что делает её не только функциональной, но и элегантной. Благодаря степени защиты IP66 камера устойчива к пыли и сильным потокам воды, что обеспечивает её долговечность и надежную работу в любых погодных условиях. Камера оснащена матрицей на 8 мегапикселей, что позволяет снимать видео в ультравысоком разрешении 3840х2160 пикселей. Это гарантирует четкое и детализированное изображение, на котором можно рассмотреть мельчайшие детали. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) и функция день/ночь обеспечивают оптимальную видимость при любом уровне освещения. Интегрированный микрофон позволяет записывать звук, что значительно расширяет возможности видеонаблюдения. Наличие ИК-подсветки дает возможность вести съемку даже в полной темноте, а поддержка карт памяти microSD позволяет хранить большие объемы данных непосредственно в камере. Видеокамера обладает компактными размерами и весит всего 0,7 кг, что делает её установку быстрой и удобной. Она функционирует в широком диапазоне температур от -30 до +50 °С, обеспечивая стабильную работу независимо от климатических условий. Это устройство от Ubiquiti — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, качество и современные технологии в системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ubiquiti представляет собой надежное и высококачественное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для установки на улице. Камера выполнена в стильном белом купольном корпусе, что делает её не только функциональной, но и элегантной. Благодаря степени защиты IP66 камера устойчива к пыли и сильным потокам воды, что обеспечивает её долговечность и надежную работу в любых погодных условиях. Камера оснащена матрицей на 8 мегапикселей, что позволяет снимать видео в ультравысоком разрешении 3840х2160 пикселей. Это гарантирует четкое и детализированное изображение, на котором можно рассмотреть мельчайшие детали. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) и функция день/ночь обеспечивают оптимальную видимость при любом уровне освещения. Интегрированный микрофон позволяет записывать звук, что значительно расширяет возможности видеонаблюдения. Наличие ИК-подсветки дает возможность вести съемку даже в полной темноте, а поддержка карт памяти microSD позволяет хранить большие объемы данных непосредственно в камере. Видеокамера обладает компактными размерами и весит всего 0,7 кг, что делает её установку быстрой и удобной. Она функционирует в широком диапазоне температур от -30 до +50 °С, обеспечивая стабильную работу независимо от климатических условий. Это устройство от Ubiquiti — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, качество и современные технологии в системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Dome-W - по цене 49000 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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