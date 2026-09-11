Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)4MM
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 491 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511525
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, кг.
1.8
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)4MM
IP-камера DS-2CD2T27G2-L(C) является 2 Мп цилиндрической IP-камерой с фиксированным объективом серии ColorVu. Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0 и высокопроизводительных матриц. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
IP-камера DS-2CD2T27G2-L(C) является 2 Мп цилиндрической IP-камерой с фиксированным объективом серии ColorVu. Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0 и высокопроизводительных матриц. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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