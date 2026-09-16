Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B
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Характеристики
Описание товара Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черный UBIQUITI UVC-AI-Turret-B
Видеокамера Ubiquiti — это высококачественное устройство для профессионального видеонаблюдения, обеспечивающее надежную работу в различных условиях. Оснащенная встроенным микрофоном и защитой от пыли и влаги по стандарту IP66, она идеально подходит для установки на открытом воздухе, гарантируя четкую и качественную запись даже в сложных погодных условиях. Черный купольный корпус придает камере современный и незаметный вид, идеально вписывающийся в любую обстановку. Для ночного мониторинга предусмотрена ИК подсветка, которая обеспечивает видимость в темное время суток. Благодаря функции день/ночь, камера автоматически адаптируется к изменениям освещения, предоставляя оптимальное изображение в любое время суток. Разрешение 3840х2160 пикселей позволяет фиксировать мельчайшие детали, что особенно важно для обеспечения безопасности и точного анализа происходящего. Поддержка цифрового WDR улучшает качество изображения в условиях контрастного освещения, устраняя резкие перепады яркости. Камера питается через PoE, что упрощает ее установку, поскольку не требуется прокладка дополнительных кабелей для электропитания. Подключение осуществляется через порт RJ-45, обеспечивая стабильное соединение с сетью. Для хранения видеозаписей поддерживается установка карт памяти microSD, что дает дополнительную гибкость в выборе способа хранения данных. Данная модель, произведенная брендом Ubiquiti, представляет собой надежное и продуманное решение для организации эффективной системы видеонаблюдения на улице.
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