Видеокамера Tiandy TC-C35VN Spec:I3/E/Y/1.4mm/V4.2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675029
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
14х14х11
Вес, г.
420
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C35VN Spec:I3/E/Y/1.4mm/V4.2
Купольная IP-камера рыбий глаз для помещения Lite-серии Tiandy разрешение 5 МП с объективом 1,4мм со встроенным микрофоном и Smart ИК-подсветкой до 30 метров. Корпус камеры выполнен из металла. Работает в температурном режиме от -10? до 50?. Разъемы для подключения аудио и тревожных датчиков. Слот для карты памяти объемом до 512Гб и ANR. Питание 12В и по PoE. Степень защиты IP40.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Купольная IP-камера рыбий глаз для помещения Lite-серии Tiandy разрешение 5 МП с объективом 1,4мм со встроенным микрофоном и Smart ИК-подсветкой до 30 метров. Корпус камеры выполнен из металла. Работает в температурном режиме от -10? до 50?. Разъемы для подключения аудио и тревожных датчиков. Слот для карты памяти объемом до 512Гб и ANR. Питание 12В и по PoE. Степень защиты IP40.
Видеокамера Tiandy TC-C35VN Spec:I3/E/Y/1.4mm/V4.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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