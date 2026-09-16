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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 890 руб. 
Начислим 2389 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный
23 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
550

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный

Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное устройство для видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и звукозаписи. Оборудованная встроенным микрофоном, камера способна не только фиксировать изображение, но и записывать звук, что увеличивает её функциональные возможности. Имея степень защиты IP66, эта камера устойчива к погодным воздействиям, что делает её идеальной для установки в уличных условиях. Белый цвет корпуса придает устройству элегантность и легко вливается в окружение любого стиля. Широкий диапазон рабочей температуры от -20 до +60 °С гарантирует стабильную работу камеры в различных климатических условиях. Камера выполнена в купольной форме, обеспечивающей защиту от вандализма и улучшенную область обзора. Благодаря матрице с разрешением 2 мегапикселя, камера обеспечивает четкое и подробное изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Кроме того, камера оснащена аппаратным WDR (Wide Dynamic Range), что позволяет улавливать детали в условиях сложного освещения, расширяя динамический диапазон изображения. Наличие ИК подсветки способствует качественной съемке в ночное время, а функция день/ночь адаптирует устройство к изменениям освещенности. Камера поддерживает установку карт памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет вести длительную запись без частого удаления данных. Подключение через порт RJ-45 обеспечивает надежную и быструю передачу данных. Бренд HikVision известен своим качеством и надежностью, что делает данную камеру отличным выбором для организации системы безопасности на вашем объекте.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное устройство для видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и звукозаписи. Оборудованная встроенным микрофоном, камера способна не только фиксировать изображение, но и записывать звук, что увеличивает её функциональные возможности. Имея степень защиты IP66, эта камера устойчива к погодным воздействиям, что делает её идеальной для установки в уличных условиях. Белый цвет корпуса придает устройству элегантность и легко вливается в окружение любого стиля. Широкий диапазон рабочей температуры от -20 до +60 °С гарантирует стабильную работу камеры в различных климатических условиях. Камера выполнена в купольной форме, обеспечивающей защиту от вандализма и улучшенную область обзора. Благодаря матрице с разрешением 2 мегапикселя, камера обеспечивает четкое и подробное изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Кроме того, камера оснащена аппаратным WDR (Wide Dynamic Range), что позволяет улавливать детали в условиях сложного освещения, расширяя динамический диапазон изображения. Наличие ИК подсветки способствует качественной съемке в ночное время, а функция день/ночь адаптирует устройство к изменениям освещенности. Камера поддерживает установку карт памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет вести длительную запись без частого удаления данных. Подключение через порт RJ-45 обеспечивает надежную и быструю передачу данных. Бренд HikVision известен своим качеством и надежностью, что делает данную камеру отличным выбором для организации системы безопасности на вашем объекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный - данный товар вы можете купить по цене 23890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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