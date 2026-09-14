Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)
Видеокамера HIKVISION представляет собой современное решение для обеспечения безопасности на улице, обладая впечатляющим набором функций и надежной конструкцией. Эта модель оборудована 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 2560x1440 пикселей. Благодаря цифровой технологии WDR, камера эффективно справляется с широким диапазоном освещения, предоставляя отличное качество видео как в условиях яркого света, так и в тени. Купольный корпус, выполненный в белом цвете, не только стильный, но и функциональный. Он поддерживает степень защиты IP67, что гарантирует защиту от пыли и влаги, делая камеру идеальной для уличной установки. Видеокамера способна работать в экстремальных температурных условиях от -40 до +60 °С, обеспечивая надежную работу круглый год. Устройство поддерживает питание по технологии PoE, что упрощает процесс установки, и оснащено портом RJ-45 для подключения к сети. Специальная функция день/ночь позволяет камере автоматически адаптироваться к изменениям освещения, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Встроенный микрофон позволяет записывать звук, что делает видеозапись более информативной. HIKVISION также поддерживает карты памяти microSD с объемом до 128 ГБ, предоставляя надежный способ локального хранения данных. Это идеальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и технологическую продвинутость.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 11 950 руб.2988 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 13 810 руб.3453 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS
-
В наличииЦена 23 250 руб.5813 руб. в СплитIP камера уличная Beward B5350DVZ
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)...
-
В наличииЦена 34 670 руб.8668 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черн...
-
В наличииЦена 44 820 руб.11205 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, И...
-
В наличииЦена 49 070 руб.12268 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белы...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)