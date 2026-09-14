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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Нет
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727853
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
313

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый

Уличная видеокамера HiWatch — надежный контроль даже в суровые морозы и зной: работает при температуре от -30 до +60 °С. Компактный цилиндрический корпус выполнен в универсальном белом цвете и обладает высокой степенью защиты IP66, что гарантирует стабильную работу под дождём и пылью. Цифровой WDR обеспечит чёткую картинку при любой освещённости, а мощная ИК-подсветка позволит видеть объекты даже в 30 метрах от камеры ночью. Микрофон передаёт не только изображение, но и звук, а поддержка PoE значительно упрощает монтаж и сокращает проводку. Камера поддерживает карты памяти microSD до 256 ГБ, поэтому запись будет вестись автономно на протяжении долгого времени. HiWatch — надёжное решение для круглосуточного наблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера HiWatch — надежный контроль даже в суровые морозы и зной: работает при температуре от -30 до +60 °С. Компактный цилиндрический корпус выполнен в универсальном белом цвете и обладает высокой степенью защиты IP66, что гарантирует стабильную работу под дождём и пылью. Цифровой WDR обеспечит чёткую картинку при любой освещённости, а мощная ИК-подсветка позволит видеть объекты даже в 30 метрах от камеры ночью. Микрофон передаёт не только изображение, но и звук, а поддержка PoE значительно упрощает монтаж и сокращает проводку. Камера поддерживает карты памяти microSD до 256 ГБ, поэтому запись будет вестись автономно на протяжении долгого времени. HiWatch — надёжное решение для круглосуточного наблюдения.
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Отзывы


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