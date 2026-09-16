Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка
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Описание товара Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка
В 2008 году Джастин Вернон, известный как Bon Iver, появился прямо из заснеженных лесов Висконсина, где в полном одиночестве записал свой получивший признание критиков дебютный альбом «For Emma, ??Forever Ago». Этот музыкальный шедевр стал настоящим хитом, принеся Bon Iver не только золотой сертификат в Англии, но и восхищение таких артистов, как Канье Уэст и Питер Гэбриел. Он записал треки с Уэстом для альбома Уэста «My Beautiful Dark Twisted Fantasy», а Гэбриел исполнил кавер на песню Bon Iver «Flume». Не испугавшись этого успеха, Вернон немедленно обратил свое внимание на новые проекты, такие как Volcano Choir. Альбом "Bon Iver" был создан в родном городе Вернона, О-Клэр, и посвящен жизненным циклам и взаимодействию людей со сменой времен года. Песни носят топонимические названия, такие как "Перт" и "Калагари", некоторые реальные, некоторые метафорические. "Bon Iver" больше похож на групповой альбом, чем на сольный, и звучит менее эфирно, чем его предшественник. Однако это нисколько не умаляет красоты его песен.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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