Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка
Diamond Eyes – шестой студийный альбом Deftones, вышедший в 2010 году. Он стал поворотным моментом для группы и символом их возрождения после тяжелейшего периода, связанного с аварией басиста. Хотя материал для альбома уже был почти готов, коллектив решил полностью отказаться от него и записать новый – более светлый, целостный и эмоциональный. Альбом отличается плотным, но чистым звуком, заметным с первых секунд титульной композиции Diamond Eyes. Музыкально он сочетает фирменный почерк Deftones – тяжелые гитары, атмосферные текстуры, мелодичность и мощную ритмику. Песни вроде Royal, You’ve Seen the Butcher, Prince и особенно Sextape демонстрируют широкий диапазон настроений – от агрессии до почти хрупкой лиричности. Diamond Eyes стал одним из наиболее хвалимых альбомов в карьере Deftones и одним из лучших релизов альтернативного метала 2010-х. Многие фанаты считают его лучшей работой группы после White Pony, а некоторые – вообще их вершиной.
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