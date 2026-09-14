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Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка

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Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка - фото 2
Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка - фото 3
Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка - фото 4
Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
Diamond Eyes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка - фото 1
  • Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка - фото 2
  • Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка - фото 3
  • Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка - фото 4
  • Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726955
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624967330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
Diamond Eyes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Diamond Eyes, Royal, CMND/CTRL, You've Seen The Butcher, Beauty School, Prince, Rocket Skates, Sextape, Risk, 976-EVIL, This Place Is Death
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deftones - Diamond Eyes (0093624967330) виниловая пластинка

Diamond Eyes – шестой студийный альбом Deftones, вышедший в 2010 году. Он стал поворотным моментом для группы и символом их возрождения после тяжелейшего периода, связанного с аварией басиста. Хотя материал для альбома уже был почти готов, коллектив решил полностью отказаться от него и записать новый – более светлый, целостный и эмоциональный. Альбом отличается плотным, но чистым звуком, заметным с первых секунд титульной композиции Diamond Eyes. Музыкально он сочетает фирменный почерк Deftones – тяжелые гитары, атмосферные текстуры, мелодичность и мощную ритмику. Песни вроде Royal, You’ve Seen the Butcher, Prince и особенно Sextape демонстрируют широкий диапазон настроений – от агрессии до почти хрупкой лиричности. Diamond Eyes стал одним из наиболее хвалимых альбомов в карьере Deftones и одним из лучших релизов альтернативного метала 2010-х. Многие фанаты считают его лучшей работой группы после White Pony, а некоторые – вообще их вершиной.

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624967330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
Diamond Eyes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Diamond Eyes, Royal, CMND/CTRL, You've Seen The Butcher, Beauty School, Prince, Rocket Skates, Sextape, Risk, 976-EVIL, This Place Is Death
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Diamond Eyes – шестой студийный альбом Deftones, вышедший в 2010 году. Он стал поворотным моментом для группы и символом их возрождения после тяжелейшего периода, связанного с аварией басиста. Хотя материал для альбома уже был почти готов, коллектив решил полностью отказаться от него и записать новый – более светлый, целостный и эмоциональный. Альбом отличается плотным, но чистым звуком, заметным с первых секунд титульной композиции Diamond Eyes. Музыкально он сочетает фирменный почерк Deftones – тяжелые гитары, атмосферные текстуры, мелодичность и мощную ритмику. Песни вроде Royal, You’ve Seen the Butcher, Prince и особенно Sextape демонстрируют широкий диапазон настроений – от агрессии до почти хрупкой лиричности. Diamond Eyes стал одним из наиболее хвалимых альбомов в карьере Deftones и одним из лучших релизов альтернативного метала 2010-х. Многие фанаты считают его лучшей работой группы после White Pony, а некоторые – вообще их вершиной.
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