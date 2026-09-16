Молчат дома - Монумент (coloured) (0843563131169) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Молчат дома - Монумент (coloured) (0843563131169) виниловая пластинка
«Monument» — третий альбом минской группы «Молчат Дома» и первый релиз всемирно известного белорусского пост-панк-трио на их новом лейбле Sacred Bones. В марте группа отыграла аншлаговый тур по Германии — до начала пандемии и введения карантина — и в альбом вошла сингл «Ne Smeshno», ставший абсолютным фаворитом как у группы, так и у публики на концертах. В переводе «Не смешно» примерно означает «Не смешно». Это точно описывает нынешнюю напряженную политическую ситуацию в стране… В сопровождении драм-машины фронтмен и вокалист Егор Шкутко изливает на русском языке свои чувства изоляции, безнадежности и разочарования. «Памятник» — подходящее название для третьего альбома группы «Молчат Дома», основанной в Минске, Беларусь, в 2017 году. Действительно, это название символизирует всё, чего музыканты достигли как группа за столь короткое время. Всего три года разделяют их восхождение от загадочной информации для посвященных до вирусного мема в TikTok. С тех пор эта пост-панк/синтпоп/нью-вейв группа стала одним из ключевых коллективов на белорусской пост-панк сцене. Альбом "Monument" был написан и записан в их родном городе Минске во время карантина. На своем третьем полноформатном альбоме Molchat Doma заметно отточили свое мастерство. Композиторская работа стала сильнее, аранжировки — более изысканными. Арсенал оборудования Романа Комогорцева и Павла Козлова расширился и теперь включает в себя широкий спектр синтезаторов и драм-машин, которыми музыканты управляют с высокой точностью. Вокал Егора Шкутко плавно переходит от его безошибочно узнаваемой бесстрастной манеры пения к выразительному, успокаивающему спокойствию. Его прекрасные тексты, исполненные на русском языке, одновременно мрачны и романтичны. С альбомом «Monument» группа «Молчат Дома» достигла одной из самых сложных целей: значительно расширила рамки своего творчества, сохранив при этом всё, что делало их великими с самого начала.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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