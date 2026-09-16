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Anguish - Anguish (5060197761653) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Anguish - Anguish (5060197761653) виниловая пластинка

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Anguish - Anguish (5060197761653) виниловая пластинка - фото 1
Anguish - Anguish (5060197761653) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Anguish
Альбом (сингл)
Anguish
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anguish - Anguish (5060197761653) виниловая пластинка - фото 1
  • Anguish - Anguish (5060197761653) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726907
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Anguish - Anguish (5060197761653) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Anguish
Альбом (сингл)
Anguish
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Vibrations, Cyclical / Physical, Anguish, Gut Feeling, Brushes for Leah, Healer's, Lament, Dew, A Maze of Decay, Wuemme
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anguish - Anguish (5060197761653) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир тяжелого и мистического звучания с виниловой пластинкой Anguish / Anguish. Этот альбом принесет вам неповторимый опыт исследования глубоких эмоций и интенсивных звуков. Anguish - это не просто музыка, это искусство передачи мрачной атмосферы и яростного выражения. Каждый звук этой пластинки наполнен энергией и агрессией, которые захватывают слушателя с первых нот. Купить виниловую пластинку Anguish / Anguish (1LP) - значит открыть для себя новые грани тяжелой музыки и погрузиться в мир глубоких переживаний и эмоций. Позвольте себе испытать потрясающее звучание этого альбома и ощутить всю глубину его музыкального воздействия.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Anguish
Альбом (сингл)
Anguish
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Vibrations, Cyclical / Physical, Anguish, Gut Feeling, Brushes for Leah, Healer's, Lament, Dew, A Maze of Decay, Wuemme
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в мир тяжелого и мистического звучания с виниловой пластинкой Anguish / Anguish. Этот альбом принесет вам неповторимый опыт исследования глубоких эмоций и интенсивных звуков. Anguish - это не просто музыка, это искусство передачи мрачной атмосферы и яростного выражения. Каждый звук этой пластинки наполнен энергией и агрессией, которые захватывают слушателя с первых нот. Купить виниловую пластинку Anguish / Anguish (1LP) - значит открыть для себя новые грани тяжелой музыки и погрузиться в мир глубоких переживаний и эмоций. Позвольте себе испытать потрясающее звучание этого альбома и ощутить всю глубину его музыкального воздействия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anguish - Anguish (5060197761653) виниловая пластинка - стоимость товара 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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