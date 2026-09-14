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Steve 'n' Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve 'n' Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка

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Steve &#039;n&#039; Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка - фото 1
Steve &#039;n&#039; Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка - фото 2
Steve &#039;n&#039; Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка - фото 3
Steve &#039;n&#039; Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка - фото 4
Steve &#039;n&#039; Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steve 'n' Seagulls
Альбом (сингл)
Another Miracle
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve &#039;n&#039; Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve &#039;n&#039; Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve &#039;n&#039; Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка - фото 3
  • Steve &#039;n&#039; Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка - фото 4
  • Steve &#039;n&#039; Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726902
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Характеристики

Бренд
Playground Music Scandinavia
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playground Music
Barcode
[6417138673398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steve 'n' Seagulls
Альбом (сингл)
Another Miracle
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Master Of Puppets, Joe's Little Baby, Uprising, Sweet Maria, Moneytalks, My Sharona, Lion Tamer, Perfect Strangers, Reckless Wrecking Ball, Carry On My Wayward Son, Piece Of Your Heart
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve 'n' Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка

Наш четвёртый альбом, "Another Miracle", начал обретать форму после смены состава в 2019 году. Мы чувствовали, что стоим на пороге чего-то нового и захватывающего. Мы знали свои корни и хотели оставаться верными им, но в то же время хотели исследовать и открывать новые грани и формы для нашей музыки. Мы почувствовали прилив энергии и свежести. Эти элементы нашли отражение в альбоме. Вы можете услышать прямолинейное, энергичное звучание, характерное для нашей группы, а также новые оттенки и красоту. Подготовка к записи заняла немного больше времени, чем с предыдущими альбомами, и продюсер Тимо Кямяряйнен сыграл важную роль в этом процессе. У нас было много материала: несколько новых аранжированных классических композиций и более оригинальная музыка. В итоге у нас получился полноценный альбом. Группа звучит сильнее и энергичнее, чем когда-либо. Продюсер Кямяряйнен и звукоинженер Абдисса «Мамба» Ассефа мягко направили нас навстречу новым приключениям. «Another Miracle» — это альбом, который чтит музыкальные традиции, одновременно звуча свежо и современно.

Отзывы о товаре Steve 'n' Seagulls - Another Miracle (6417138673398) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Playground Music Scandinavia
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playground Music
Barcode
[6417138673398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steve 'n' Seagulls
Альбом (сингл)
Another Miracle
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Master Of Puppets, Joe's Little Baby, Uprising, Sweet Maria, Moneytalks, My Sharona, Lion Tamer, Perfect Strangers, Reckless Wrecking Ball, Carry On My Wayward Son, Piece Of Your Heart
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Финляндия
Описание
Наш четвёртый альбом, "Another Miracle", начал обретать форму после смены состава в 2019 году. Мы чувствовали, что стоим на пороге чего-то нового и захватывающего. Мы знали свои корни и хотели оставаться верными им, но в то же время хотели исследовать и открывать новые грани и формы для нашей музыки. Мы почувствовали прилив энергии и свежести. Эти элементы нашли отражение в альбоме. Вы можете услышать прямолинейное, энергичное звучание, характерное для нашей группы, а также новые оттенки и красоту. Подготовка к записи заняла немного больше времени, чем с предыдущими альбомами, и продюсер Тимо Кямяряйнен сыграл важную роль в этом процессе. У нас было много материала: несколько новых аранжированных классических композиций и более оригинальная музыка. В итоге у нас получился полноценный альбом. Группа звучит сильнее и энергичнее, чем когда-либо. Продюсер Кямяряйнен и звукоинженер Абдисса «Мамба» Ассефа мягко направили нас навстречу новым приключениям. «Another Miracle» — это альбом, который чтит музыкальные традиции, одновременно звуча свежо и современно.
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