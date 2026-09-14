Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W
Блок питания Formula мощностью 1000 Вт — это надежное и производительное решение для вашего ПК. Разработанный для энтузиастов и требовательных пользователей, он легко справляется с крупными нагрузками благодаря высокоэффективному сертификату 80 PLUS Gold, обеспечивающему оптимальное энергопотребление и минимальные потери. Этот блок питания оборудован одним активным вентилятором размером 120 мм, который эффективно охлаждает все компоненты. Система активного охлаждения гарантирует стабильную работу даже при максимальных нагрузках, обеспечивая долговечность и надежность оборудования. Особое удобство в использовании обеспечивают отстегивающиеся кабели, которые помогут вам оптимизировать внутреннее пространство корпуса и улучшить циркуляцию воздуха. В комплект входит широкий набор разъемов для подключения различных компонентов: два разъема питания видеокарты 6+2 пина и 16-пиновый разъем удовлетворят потребности самых современных видеокарт, разъемы 20+4 pin для материнской платы и два разъема 4+4 pin для процессора предоставляют гибкость в сборке систем различной мощности. Кроме того, восемь SATA-разъемов позволяют подключить достаточное количество накопителей и других устройств. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с широким спектром корпусов. Производится в Китае под брендом Formula, это устройство сочетает в себе передовые технологии и доступную цену, что делает его отличным выбором для сборки и модернизации персональных компьютеров различной сложности.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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