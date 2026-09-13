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Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold

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Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 1
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 2
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 3
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 4
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 5
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 6
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 7
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 8
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 9
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 10
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 11
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 12
Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
9
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 6
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 7
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 8
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 9
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 10
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 11
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 12
  • Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714481
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
9
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х12
Вес, кг.
2.8

Описание товара Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold

Блок питания PCCooler YN850 [P5-YN850-G1FFBK1-EU] черного цвета рассчитан на оснащение игровых и производительных универсальных ПК для дома или офиса. В модели реализована полностью модульная система кабелей: пользователь может использовать только необходимые из них. Технология улучшает организацию внутреннего пространства и повышает качество вентиляции системного блока. Номинальная мощность блока питания PCCooler YN850 [P5-YN850-G1FFBK1-EU] – 850 Вт. Показатель гарантирует стабильную работу многоядерного процессора, игровой видеокарты, множества накопителей, плат расширения и других системных компонентов. 9 разъемов 15-pin SATA позволяют выполнять подключение большого количества жестких дисков, 2.5-дюймовых твердотельных накопителей и оптических приводов. Форм-фактор источника питания – ATX. Модель с размерами 150x150x86 обладает широкой совместимостью с корпусами разных форм-факторов. Температурную стабильность БП обеспечивает вентилятор типоразмера 135 мм с частотой вращения до 1800 об/мин и функцией остановки. При низких нагрузках устройство работает с нулевым уровнем шума.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
9
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PCCooler YN850 [P5-YN850-G1FFBK1-EU] черного цвета рассчитан на оснащение игровых и производительных универсальных ПК для дома или офиса. В модели реализована полностью модульная система кабелей: пользователь может использовать только необходимые из них. Технология улучшает организацию внутреннего пространства и повышает качество вентиляции системного блока. Номинальная мощность блока питания PCCooler YN850 [P5-YN850-G1FFBK1-EU] – 850 Вт. Показатель гарантирует стабильную работу многоядерного процессора, игровой видеокарты, множества накопителей, плат расширения и других системных компонентов. 9 разъемов 15-pin SATA позволяют выполнять подключение большого количества жестких дисков, 2.5-дюймовых твердотельных накопителей и оптических приводов. Форм-фактор источника питания – ATX. Модель с размерами 150x150x86 обладает широкой совместимостью с корпусами разных форм-факторов. Температурную стабильность БП обеспечивает вентилятор типоразмера 135 мм с частотой вращения до 1800 об/мин и функцией остановки. При низких нагрузках устройство работает с нулевым уровнем шума.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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Отзывы


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