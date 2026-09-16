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Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS)

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Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS) - фото 1
Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS) - фото 2
Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS) - фото 3
Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS) - фото 4
Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
9
Клеммы
F2
  • Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726679
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
9
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.3

Описание товара Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS)

Батарея для ИБП ExeGate — это компактное и мощное решение для бесперебойной работы вашей техники. Емкость 9 А·ч обеспечивает уверенную поддержку в течение длительного времени, а напряжение 6 В подходит для различных моделей бесперебойников. Клеммы стандарта F2 делают подключение быстрым и удобным. Отличный выбор для тех, кто ценит стабильность и надёжность работы оборудования.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
9
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП ExeGate — это компактное и мощное решение для бесперебойной работы вашей техники. Емкость 9 А·ч обеспечивает уверенную поддержку в течение длительного времени, а напряжение 6 В подходит для различных моделей бесперебойников. Клеммы стандарта F2 делают подключение быстрым и удобным. Отличный выбор для тех, кто ценит стабильность и надёжность работы оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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