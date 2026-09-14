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Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS)

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Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 1
Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 2
Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 3
Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 4
Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 5
Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F2
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726681
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS)
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5

Описание товара Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DTM изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DTM изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - данный товар вы можете купить по цене 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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