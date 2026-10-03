Описание товара Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045

АКБ BATTBEE BT 12045 – это высококачественный аккумулятор, который предназначен для использования в охранно-пожарных системах, системах контроля доступа и аварийного освещения. Он имеет номинальное напряжение 12 В и емкость 4.5 А·ч. Срок службы составляет 3 года, а технические характеристики включают в себя 20-часовой разряд, саморазряд 3% в месяц при температуре 25°C, рабочий диапазон температур от -15 до 50°C для разряда, от -10 до 50°C для заряда и от -20 до 50°C для хранения. Аккумулятор BATTBEE имеет компактные размеры (длина 90 мм, ширина 70 мм и высота 101 мм) и небольшой вес (без учета веса клемм). Кроме того, он имеет прочный корпус, который защищает его от повреждений и обеспечивает безопасность эксплуатации. Одним из главных преимуществ аккумулятора BATTBEE является его высокая надежность и долговечность. Он способен выдерживать большие нагрузки и работать в экстремальных условиях, что делает его идеальным выбором для использования в системах безопасности. Кроме того, аккумулятор BATTBEE обладает высокой энергоемкостью и может использоваться для питания различных устройств, таких как охранные системы, системы аварийного освещения и т. д. Он также имеет низкий уровень саморазряда, что позволяет сохранять заряд длительное время даже при отсутствии использования. В целом, аккумулятор BATTBEE – это надежный и качественный продукт, который может быть использован в различных системах безопасности и аварийного освещения, обеспечивая надежную и стабильную работу устройств.