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Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045

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Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 1
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 2
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 3
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 4
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 5
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 6
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 7
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 8
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4.5
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 6
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 7
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 8
  • Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Производство
Китай
Ширина, см
7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х13
Вес, кг.
13.2

Описание товара Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045

АКБ BATTBEE BT 12045 – это высококачественный аккумулятор, который предназначен для использования в охранно-пожарных системах, системах контроля доступа и аварийного освещения. Он имеет номинальное напряжение 12 В и емкость 4.5 А·ч. Срок службы составляет 3 года, а технические характеристики включают в себя 20-часовой разряд, саморазряд 3% в месяц при температуре 25°C, рабочий диапазон температур от -15 до 50°C для разряда, от -10 до 50°C для заряда и от -20 до 50°C для хранения. Аккумулятор BATTBEE имеет компактные размеры (длина 90 мм, ширина 70 мм и высота 101 мм) и небольшой вес (без учета веса клемм). Кроме того, он имеет прочный корпус, который защищает его от повреждений и обеспечивает безопасность эксплуатации. Одним из главных преимуществ аккумулятора BATTBEE является его высокая надежность и долговечность. Он способен выдерживать большие нагрузки и работать в экстремальных условиях, что делает его идеальным выбором для использования в системах безопасности. Кроме того, аккумулятор BATTBEE обладает высокой энергоемкостью и может использоваться для питания различных устройств, таких как охранные системы, системы аварийного освещения и т. д. Он также имеет низкий уровень саморазряда, что позволяет сохранять заряд длительное время даже при отсутствии использования. В целом, аккумулятор BATTBEE – это надежный и качественный продукт, который может быть использован в различных системах безопасности и аварийного освещения, обеспечивая надежную и стабильную работу устройств.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Производство
Китай
Ширина, см
7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
АКБ BATTBEE BT 12045 – это высококачественный аккумулятор, который предназначен для использования в охранно-пожарных системах, системах контроля доступа и аварийного освещения. Он имеет номинальное напряжение 12 В и емкость 4.5 А·ч. Срок службы составляет 3 года, а технические характеристики включают в себя 20-часовой разряд, саморазряд 3% в месяц при температуре 25°C, рабочий диапазон температур от -15 до 50°C для разряда, от -10 до 50°C для заряда и от -20 до 50°C для хранения. Аккумулятор BATTBEE имеет компактные размеры (длина 90 мм, ширина 70 мм и высота 101 мм) и небольшой вес (без учета веса клемм). Кроме того, он имеет прочный корпус, который защищает его от повреждений и обеспечивает безопасность эксплуатации. Одним из главных преимуществ аккумулятора BATTBEE является его высокая надежность и долговечность. Он способен выдерживать большие нагрузки и работать в экстремальных условиях, что делает его идеальным выбором для использования в системах безопасности. Кроме того, аккумулятор BATTBEE обладает высокой энергоемкостью и может использоваться для питания различных устройств, таких как охранные системы, системы аварийного освещения и т. д. Он также имеет низкий уровень саморазряда, что позволяет сохранять заряд длительное время даже при отсутствии использования. В целом, аккумулятор BATTBEE – это надежный и качественный продукт, который может быть использован в различных системах безопасности и аварийного освещения, обеспечивая надежную и стабильную работу устройств.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta BattBee BT 12045 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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