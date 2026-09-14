Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS)
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Характеристики
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
В наличии
Код товара: 726660
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Загружаем...
1 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.62
Описание товара Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS)
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режимах постоянного подзаряда или разряд-заряд. Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режимах постоянного подзаряда или разряд-заряд. Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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