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Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS)

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Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 1
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 2
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 3
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 4
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 5
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 5
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726660
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS)
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.62

Описание товара Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режимах постоянного подзаряда или разряд-заряд. Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режимах постоянного подзаряда или разряд-заряд. Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП ExeGate HR 12-5 (EP211732RUS) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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