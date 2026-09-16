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Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач

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Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 1
Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 2
Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 3
Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 4
Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 5
Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
  • Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702460
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
15.1
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х5
Вес, кг.
2.13

Описание товара Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач

Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии. Двойная герметизация клейм.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate EX282954 6В 12Ач




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
15.1
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии. Двойная герметизация клейм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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