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Картридж PFI-3700Y (6447C001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж PFI-3700Y (6447C001)

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Картридж PFI-3700Y (6447C001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724674
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х5
Вес, кг.
1

Описание товара Картридж PFI-3700Y (6447C001)

Canon PFI-3700Y (6447C001) — это оригинальный желтый струйный картридж большого объема (700 мл), созданный для профессиональных плоттеров серии Canon imagePROGRAF. В нем используются пигментные чернила системы LUCIA PRO II, которые дают яркие цвета и долгий срок службы отпечатков.

Отзывы о товаре Картридж PFI-3700Y (6447C001)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Canon PFI-3700Y (6447C001) — это оригинальный желтый струйный картридж большого объема (700 мл), созданный для профессиональных плоттеров серии Canon imagePROGRAF. В нем используются пигментные чернила системы LUCIA PRO II, которые дают яркие цвета и долгий срок службы отпечатков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж PFI-3700Y (6447C001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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