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Картридж струйный Epson T9651 (C13T965140) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Epson T9651 (C13T965140) Black

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Картридж струйный Epson T9651 (C13T965140) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389917
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Pro WF-M5299, WF-M5799
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х4
Вес, г.
363

Описание товара Картридж струйный Epson T9651 (C13T965140) Black

Оригинальный картридж Epson для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.

Отзывы о товаре Картридж струйный Epson T9651 (C13T965140) Black




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Pro WF-M5299, WF-M5799
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж Epson для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Epson T9651 (C13T965140) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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