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Картридж Epson T43U Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U340) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Epson T43U Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U340)

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Картридж Epson T43U Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U340) - фото 1
Картридж Epson T43U Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U340) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
  • Картридж Epson T43U Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U340) - фото 1
  • Картридж Epson T43U Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U340) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724641
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х2
Вес, г.
300

Описание товара Картридж Epson T43U Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U340)

Оригинальный чернильный картридж для высокопроизводительной сухой минифотолаборатории Epson SureLab SL-D800 (а также совместимый с SL-D860). Разработан специально для коммерческой потоковой фотопечати в фотостудиях и салонах. Усовершенствованная формула чернил гарантирует устойчивость отпечатков к влаге и выцветанию, а также обеспечивает стабильную работу дюз печатающей головы на высоких скоростях.

Отзывы о товаре Картридж Epson T43U Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U340)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный чернильный картридж для высокопроизводительной сухой минифотолаборатории Epson SureLab SL-D800 (а также совместимый с SL-D860). Разработан специально для коммерческой потоковой фотопечати в фотостудиях и салонах. Усовершенствованная формула чернил гарантирует устойчивость отпечатков к влаге и выцветанию, а также обеспечивает стабильную работу дюз печатающей головы на высоких скоростях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson T43U Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U340) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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